Kurtulmuş: Erdoğan 21 Mayıs'ta AK Parti Genel Başanı olacak

Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'ta AK Parti Genel Başkanı olacak. 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üye olmasıyla ilgili toplantı yapılacak ve bu süreç tamamlanmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye dönüşüyle birlikte AK Parti kadrolarında büyük bir sinerji ortaya çıkacağını bir kere daha ifade etmek isterim"

KABİNEDE REVİZYON OLACAK MI?

Basın toplantısında bir muhabirin "Kabinede revizyon olacak mı?" sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, "Böyle bir revizyon söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

AB İLE İLİŞKİLER

"Avrupa'da şimdiye kadar Türkiye aleyhtarı bir akımın, İslam ve Türkiye düşmanı tavrın gelişmekte olduğunu ifade ettik. Ama biz en kötü muamelelerle karşılaştığımız dönemlerde bile 'Avrupa'daki bazı siyasetçiler' dedik. Topyekün hepsini aynı kategoriye katmadık. Mogherini'nin açıklamalarını makul ve doğru açıklamalar olarak kabul ediyorum. Kaldı ki AB'nin geleceği bakımından yeniden Türkiye ile olan ilişkilerini düzenlemek, içe kapanmacı tavırları bırakarak Türkiye üzerinden açılım politikaları Avrupa'nın lehine olacaktır"