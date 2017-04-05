Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nun ayarı kaçıyor

Altınordu Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yeni bir yolda yürümeye başlayacağını, cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle Türkiye’nin ayaklarındaki prangalardan kurtulacağını söyledi.



Anadolu’nun çeşitli kentlerinde düzenlediği programlarda insanların "Evet" oylarına daha fazla sarılmaya başladığını gördüğünü söyleyen Kurtulmuş, 16 Nisan’da milletin "Evet" diyerek bu değişikliği onaylayacağını ifade etti.



"Hayır oyları geriledikçe ve 'Evet' oyları yükseldikçe bir şeyler oluyor. İçeride maalesef CHP'li bazı arkadaşlarımızın ayarı kaçıyor" diyen Kurtulmuş, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un, "16 Nisan’dan sonra 'Evet' diyenleri denize dökeceğiz" sözlerine tepkisini dile getirdi.

"KABUL ETMİYORSAN, DİSİPLİN MEKANİZMASINI ÇALIŞTIR"

Bu milletin, bütün farklılıklarıyla bir araya gelip, bayrağın ve ezanın altında buluşarak emperyalistleri denize döktüğünü dile getiren Kurtulmuş, bu milletin yine 15 Temmuz’da emperyalistlerin uşaklarına karşı da bir araya gelerek tankları ve uçakları durduğuna dikkati çekti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un sözlerini kabul etmediği yönünde ifadesinin olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Kabul etmiyorsan disiplin mekanizmasını çalıştır. Gönderirsin onu partinin disiplin kuruluna, eğer bu adamın söylediklerinden memnun değilsen tutar kulağından atarsın." diye konuştu."Hayır cephesi zayıfladıkça Kılıçdaroğlu’nun da ayarı kaçıyor. 'Cumhurbaşkanı bir sabah kalkacak, kafası bozulacak ve Meclisi feshedecek' diyor. Yalan mı yalan." diyen Kurtulmuş, fesih diye bir şeyin olmamasına rağmen ısrarla olduğu yönünde açıklamalar yaptığını söyledi.



Kurtulmuş, Anadolu topraklarının yer altında çok zengin doğal kaynakları olan bir yer olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ"

"Bizim başka zenginliklerimiz var ama bu toprakların en büyük zenginliği nedir derseniz, bu toprakların en büyük zenginliği bu milletin gönlündeki ve zihnindeki irfanı, feraseti ve hikmetidir. Hiç anlamaz zannedersin, bir kenarda durur seyreder sessiz sedasız bir şekilde, zamanı geldiği zaman da haddini bildirir, cevabı ortaya koyar. Onun için bu oyunu bozmanın vakti geliyor. Hazırsınız, çok az kaldı. Ordu, Türkiye'de dereceye girecek illerimizden birisidir Allah'ın izniyle. Kalan bu 12 günde kapı kapı dolaşarak yeni sistemi anlatacağız."

"AYAKLARIMIZDAKİ PRANGALARDAN KURTULUYORUZ"

Türkiye'nin içine kapanmış bir şekilde terörle boğuşmasının istendiğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"İsterlerki Türkiye sağ sol kavgası yapsın. İsterler ki Türkiye'de vatandaşlarımızı mezheplerine göre bölsünler. İsterler ki halkın arasında huzur olmasın. İsterler ki krizlerle boğuşsun Türkiye. İsterler ki ikide bir FETÖ benzeri eşkıya çeteleri ortaya çıksın darbe tehditleriyle Türkiye'yi esir alsın. Bunlara razı değiliz. İşte onun için artık bu yük taşınmaz. Çatlasalar da patlasalar da içeriden dışarıdan hayır cephesi ne kadar çalışırsa çalışsın inşallah bundan sonra Türkiye yeni bir sistemle tanışıyor. 16 Nisan akşamından itibaren ayaklarımızdaki prangalardan kurtuluyoruz."



Kurtulmuş, hayır cephesinin içeriden dışarıdan ne kadar yüklenirse yüklensin yollarına devam ettiklerini belirterek, "Demiş ya adam, 'Biz evet diyenleri denize dökeceğiz'. O herifin dediğine zıt, biz vatandaşlarımızı 'Hayır' deseler de 'Hayır' diyen vatandaşlarımızı da yeni sistemin içerisinde kucaklayacağız. Kardeşlerimiz olarak daha güçlü bir Türkiye'nin vatandaşı yapacağız. O manşetleri atanlar da mahcup olacaklar. O manşetlerle Türkiye'nin önüne geçmek isteyenler ne büyük bir yanlışın içine düştüklerini görecekler." şeklinde konuştu.