Kurtulmuş'a DAEŞ'in Türk askerleri videosu soruldu

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, DAEŞ’in Türk askerlerini yaktığına ilişkin videonun sorulması üzerine şunları söyledi:

"TSK VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TEYİT EDİLMİŞ BİLGİ YOK"

"Bu video ile ilgili TSK ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video görüntüleriyle halka korku yaymaya çalışıyor. Kusura bakmasınlar medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak alan değildir. Türkiye DEAŞ'la fiili savaş halindedir. Uyduruk görüntülerle Türk halkının moralini bozmak vatanseverlik değildir. Çok şükür ulusal medyada ciddi bir dayanışma var.

EL BAB OPERASYONU

Türkiye El Bab operasyonuyla ilgili, ilgili bütün tarafları bilgilendirmektedir. Menbiç'ten PYD unsurlarının çıkarılması için seri görüşmeler sürdürülüyor. Fırat'ın doğusuna gitmesi için sonuç inşallah elde edilecektir. Türkiye El Bab operasyonunu milli birikimiyle çözebilecek imkandadır.

3 ÖNEMLİ OPERASYON VAR

Sahanın son derece karmaşık olduğunu görmemiz lazım. Musul operasyonu gibi, Rakka operasyonu gibi, El Bab operasyonu gibi üç tane önemli operasyon olduğunu biliyoruz. Şuradan şu birlik geliyor gibi bir savaş stratejisi gibi yorumlar yapılmasını doğru bulmam. "

