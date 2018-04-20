Kuru fasulye aklandı: Gaz yapmıyor

Kuru fasulye- pilav birçoğumuzun favori ikilisi. Ancak gaz yapar endişesiyle kuru fasulyeden hep çekindik. Peki bunların hepsinin boş bir safsatadan ibaret olduğunu söylesek?

RAHAT RAHAT YİYİN

Bu haberin ardından menünüz şöyle olabilir: Kuru fasulye- pilav, yanına da cacık. Afiyet dilemeden önce elbette nedenini açıklayacağız.

BİLİMSEL SONUÇ: KURU FASULYE GAZ YAPMIYOR

Bilim insanlarının son yaptığı araştırmada 23 gün boyunca 12 erkek deneğe barbunya fasulyesi yedirilerek ne kadar gaz çıkardıkları ölçüldü. Deneklerin normal bir beslenme düzeninde, barbunya tüketirken ve kuru fasulye tüketirken çıkardığı gaz miktarları ölçüldü. Denek 12 erkek, her diyete 23 gün devam etti. Atılımı yapılan gaz miktarında ne kısa vadeli ne de uzun vadeli bir fark yoktu. Bununla birlikte, her iki grup da fasulye tüketen dönem devam ettikçe daha fazla tolerans ve daha az fiziksel rahatsızlık hisettiğini ifade etti.

Bilmeyenler için şuraya bir de tarif bırakalım: