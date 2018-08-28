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Kuru otları yakarken kıyafeti tutuşan yaşlı adam öldü

Çorum'da yaktığı otlardan kıyafeti tutuşan 83 yaşındaki Osman Karaoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İHA | 28.08.2018 - 20:29..
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Sungurlu ilçesi Karaoğlu köyünde Almanya’dan emekli olduğu öğrenilen 83 yaşındaki Osman Karaoğlu, evinin etrafında temizlik yaparken kurumuş otları ateşe verdi.

KIYAFETİ DE TUTUŞTU

Bu sırada yanan otlardan kıyafeti tutuşan Osman Karaoğlu yanarak yaralandı. Çorum Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Karaoğlu önce Sungurlu Devlet Hastanesine, ardından Çorum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine kaldırılan Osman Karaoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kuru otları yakarken kıyafeti tutuşan yaşlı adam öldü

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