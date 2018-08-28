Kuru otları yakarken kıyafeti tutuşan yaşlı adam öldü

Milli sporcu Mete Gazoz gençler Avrupa, Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ise gençler dünya rekoru kırdı.

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Yoldaki 42 bin TL’yi kimse almadı

Elazığ’da bir kişi araba almak için çektiği 42 bin TL’yi koyduğu poşetle düşürdü. Bir süre sokakta kalan ve kimsenin almadığı poşetteki para MOBESE’den tespit edilerek bulundu.