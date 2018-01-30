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Kurubük Koyu'nun kiralanmasından vazgeçildi

Kurubük Koyu'nun ihalesi yapılmayacak. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 11:09..
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Muğla'nın Datça ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kurubük Koyu'nun, ihale yoluyla özel kişilere kiralama girişiminden vazgeçildi.

İHALEDEN VAZGEÇİLDİ

Vali Yardımcısı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEV) Yönetim Kurulu üyesi Kamil Köten'in ihaleden vazgeçildiğine yönelik açıklama yaptı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya çok sayıda kişi katıldı.

TEMİZLİĞİNİ VAKIF YAPACAK

MUÇEV açıklamasında, koyun kiralanmasından vazgeçildiğini duyururken, temizliğinin de vakıf tarafından yapılacağını bildirdi.

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