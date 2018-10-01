'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya yakın geçecek

Gökcismi, üç yıl önce 31 Ekim'deki Cadılar Bayramı'nda Dünya'ya 482 bin kilometre (Ay'la Dünya arasındaki mesafenin 1.3 katı) yaklaşarak korku yaratmış ve "Cadılar Bayramı ölüm kuyruklu yıldızı" olarak anılmaya başlanmıştı.

"DÜNYA İÇİN TEHLİKE RİSKİ TAŞIYAN ASTEROİD"

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 'Büyük Balkabağı' dediği ancak resmi adı TB145 olan gökcismi, üç yıl önce Güneş'e çok yakın geçtiği için çıplak gözle görülememişti.

TB145 bu kez 11 Kasım'da Dünya'ya teğet geçerken teleskopla görülebilecek. Amerikan Uzay Derneği, 500 metre çapındaki 'ölüm yıldızını' "Dünya için tehlike riski taşıyan bir asteroid" olarak niteliyor.

"YAKIN GELECEKTE DÜNYA'YA ÇARPMA RİSKİ YOK"

Derneğin 2015'te yayımladığı bir raporda 350-700 metre çapındaki bir gökcisminin Dünya'ya çarpması halinde en az 12 kilometrelik bir krater oluşturabileceği, okyanuslarda tsunamilere neden olabileceği ve bir eyalet büyüklüğündeki alanı imha edebileceği ifade ediliyor.

Ancak gökbilimciler, yörüngesine bakarak TB145'in yakın bir gelecekte Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını söylüyor.