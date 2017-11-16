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Kurum: Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi azalmadı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Türkiye'nin ekonomik büyüklük bakımından Avusturya'yı geride bıraktığını açıkladı.

16.11.2017 - 12:05
  1. Haberler
  2. Emlak Konut
Kurum: Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi azalmadı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Emlak Konut GYO'nun projeleri ve Türkiye'ye yatırım yapan yabancılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE OLAN İLGİ HİÇBİR ŞEKİLDE AZALMADI"

Yabancıların Türkiye'ye olan ilgisinin hiç azalmadığını belirten Kurum, “Tüm dünyada sorunlu bir bölge varken siz yüzde 5’in üstünde büyüme gerçekleştiriyorsunuz. Geçen hafta bize 2 projeye dair milyar dolar orantısında çok büyük yatırımcı geldi. Ülkeye olan ilgi hiçbir şekilde düşmedi, azalmadı, eksilmedi.” dedi.

Kurum: Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi azalmadı

"AVUSTURYA'YI İKİYE KATLADIK"

Türkiye'ye sadece Ortadoğu'dan yatırımcı gelmediğini de ifade eden Kurum, “Belki diğer konjonktürde Ortadoğu’dan yatırımcı geliyordu, bugün Uzakdoğu’dan geliyor. İlişkilere göre şunlar da şekilleniyor. Türkiye kuvvetli bir ülke. Ekonomik büyüklük olarak baktığınızda 1 trilyon dolara geldik, Avusturya’yı ikiye katladık. Evet, dolar ve maliyetler yükseliyor ama dolar da yükselse, harp da olsa biz satış yapıyoruz, yatırımcılarla görüşüyoruz, hedeflerimizi de yakalayacağız.”

Kurum: Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi azalmadı

"DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER VERİLEBİLİR"

Ayrıca kurum konut kredisi ile ilgili bir fon oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Mortgage kredileri menkul kıymetleştirilebilir. Varlık Fonu kurulma çalışması var, bununla beraber düşük faizli krediler verilebilir. Belki tekrar konut sertifikası, kira sertifikası gibi seçenek vasıtalar da yapılabilir. Bunlar üstünde çalışmak lazım.” dedi.

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