Kuruyan Düden ve Kurşunlu şelalelerinde su çalışması

Antalya'da susuz kalan Düden ve Kurşunlu şelalelerinin su ihtiyacının karşılanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşların yanı sıra her yıl 10 binlerce yabancı turistin ziyaret ettiği Düden ve Kurşunlu şelalelerinin suyu, tarım arazilerine ve Kepez Elektrik Santrali'ne çekildiği için kuruduğu bildirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şelalenin yeniden suya kavuşması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) ile Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma sürdürülüyor.

İş makineleri yardımıyla elektrik hattı ve pompalar döşenen Düden Şelalesi'ne, Burdur kolundan yer altından gelen suyla şelalenin akması sağlanacak.

Doğasıyla görsel şölen sunan Kurşunlu Şelalesi'ne, Küçük Aksu Barajı'ndan alınacak suyun verileceği bildirildi.

Düden Şelalesi'ni ziyaret eden Hülya Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak'tan tatil için geldiğini, şelaleyi ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. "Şelale akıyor diye geldik ama böyle görünce çok şaşırdık. Güldür güldür su aksa ne güzel olurdu." diyen Uçar, kuruyan şelaleyi görünce üzüldüklerini dile getirdi.

"ŞELALEYİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Ailesiyle tatil için Burdur'dan gelen Suat Yamacı da Kurşunlu Şelalesi'ni ziyaret etmek istediklerini ancak kurumuş şelaleyle karşılaştıklarını anlattı.

Eşi Songül Yamacı da Kurşunlu Şelalesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Şelalenin fotoğraflarını incelemiştim. Şarıl şarıl akar sular hayal etmiştim, görünce çok şaşırdım. Hiç suyu kalmamış. Buraya su getirileceğini öğrendik, mutlu olduk." dedi.

Çanakkale'den tatil için gelen Kevser Gümüş ise yaklaşık 10 yıl önce ziyaret ettiği şelalenin görüntüsünün kendilerini çok üzdüğünü bildirdi.

Harun Gümüş, her tatile geldiğinde mutlaka şelaleleri ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Suyu çok az kalmış, üzüldüm. Adı üstünde Kurşunlu Şelalesi, kurşun gibi akması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.