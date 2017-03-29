Kuruyan Seyfe Gölü ile ilgili DSİ'den müjdeli haber

Kırşehir'in Mucur İlçesi sınırlarında bulunan Seyfe Gölü'nün kurumasına neden olan gölün kenarında açılan içme ve sulama amaçlı kuyuların kapatılması kararlaştırıldı.

17 KÖY KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA

Bir zamanlar yaklaşık 15 kilometre alanı kapsayan Seyfe Gölü, kenarında bilinçsizce açılan tüm içme ve sulama amaçlı kuyular nedeniyle toz gölüne dönüşürken, çevresinde bulunan 17 köy de kuraklıkla karşı karşıya kalmıştı.

İHTARNAME ÇEKİLMİŞTİ

Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz'un bir süre önce Kırşehir Valiliği ve Mucur Belediye Başkanlığı'na noter aracılığı ile gölden su çekilmesinin durdurulması için ihtarname de çekmişti. DSİ Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, gölün kurumasına neden olan Seyfe Gölü kenarında açılan su kuyuları hakkında, Göl kenarında açılan tüm içme ve sulama amaçlı kuyular kapanacak' kararı aldı.

KUŞ CENNETİ YENİDEN HAYATA KANDIRILACAK

Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz, "Seyfe Gölü kenarında ve içinde yaşam savaşı veren tüm canlılar için müjdeli bir haber. Umarım yetkiler kısa zamanda kararı uygulayarak Seyfe Gölü kuş cennetini yeniden hayata kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşarız." dedi.

Son 10 yıldır kuş cenneti Seyfe Gölü'nün kurumaması için çırpındığını belirten emekli öğretmen, Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz, müjdeli haberin Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nden geldiğini söyledi. Gelen açıklamada, "İlgi ekindeki dilekçe ile Seyfe Gölü pınarlarının Mucur ilçesi içme suyu derin kuyu pompaları sebebiyle kurulduğu belirtilmiş olup, kuyuların kapatılarak ve yeni kuyuların açılmasına izin verilmemesi ile gölün kurtarılması talep edilmektedir. Seyfe Kapalı Alt Havzası'nda 1049 nolu içme suyu kuyusu ruhsatı iptal edilmiştir. Kapatma işlemlerinin Kırşehir Valiliği veya kaymakamlık vasıtasıyla yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu alt havzada yeni derin kuyu ruhsatı verilmemektedir" denildi.

Dernek Başkanı Yavuz, "Bu belge uygulandığında göl içinde ve kenarında yaşayan tüm canlılar için sevindirici bir haber." dedi. Yavuz, son üç yıldır gölün kuruması ile bölgede doğal dengenin bozulduğuna dikkat çekerek, "Kuruyan gölden kalkan toz bulutları bitki örtülerine zarar vermeye başladı. Bölgede yaşam savaşı veren ve üreyen 200'e yakın kaçan yaban kuşları canlarını kurtardı, kaçamayanlar ise telef oldu gitti.

Gölün doğal güzellikleri yok oldu. Ne yazık ki gözümüz gibi koruyacağımız gölümüzü bürokratik nedenlerle koruyamadık. Gölü besleyen yüksek debide kuyulardan çekilen sular tekrar göle verilmeye başlanırsa, göl az da olsa canlanır, bölgede yaşam bulan göçmen kuşlar tekrar yaşam alanlarına döner." dedi.