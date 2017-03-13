Kuryenin bıraktığı paketten seks oyuncağı çıktı

İstanbul'da, bir tekstil firmasında çalışan S.G. isimli kadının işyerine, kuryenin bıraktığı paketten skandal çıktı.

HEMEN KARAKOLA GİTTİ

Sekreter kargoyu teslim alarak S.G.'ye götürdü. Arkadaşlarının yanında paketi açan S.G. ilk olarak gönderilen şeyin ne olduğunu anlamadı, ardından da hayatının şokunu yaşadı. Arkadaşları, paketten çıkan şeyin seks oyuncağı vibratör olduğunu söyleyince S.G. soluğu karakolda aldı.

İFADESİNDE YANLIŞLIK DEDİ

S.G.'nin şikâyeti üzerine savcılık ve polisin yaptığı araştırmada, paketin ismini gizleyen göndericisinin de 'tanıdık' olduğu ortaya çıktı. S.G.'nin çalıştığı tekstil firmasına aksesuvar temin eden 44 yaşındaki A.Y., ifadesinde 'Yanlışlık' kurbanı olduğunu iddia etti.

BAŞKA BİRİSİNİ YOLLAYACAKTI

Paketi S.P. isimli kadın arkadaşına göndermek istediğini savunan A.Y., "S.G'yi 14 yıldır tanırım. Ancak vibratörü hediye amaçlı S.P.'ye göndermek istedim. Ancak yanlışlıkla S.G.'ye gönderdim" dedi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, A.Y.'nin "Vibratör göndermek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu" belirterek 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.