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Kuş avlamak isterken hayatını kaybetti

Muğla Marmaris’te bir kişi, kuş avlamak isterken tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

23.01.2017 - 14:50
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Olay, Marmaris’in Söğüt köyünde meydana geldi. Bölgede kış aylarında avlanılan kuşların başında gelen Karatavukların evinin önüne geldiğini gören Önder Şahin (53), av tüfeğini eline aldı ve oturarak beklemeye başladı.

Kuş avlamak isterken hayatını kaybetti

Şahin bir anda dengesini kaybedince tüfek ateş aldı. Kurşunun çenesini dağıttığı Şahin olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kuş avlamak isterken hayatını kaybetti

Şahin'in cenazesi jandarma ve savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Şahin’in minibüs işletmeciliği yaptığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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