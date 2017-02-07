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Kuş avlarken kendini vurdu

Aydın Sultanhisar'da arkadaşı Ali K. ile birlikte kuş avlamaya giden Ali Karataş (41), tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

07.02.2017 - 00:36
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Çilek alım satım işiyle uğraşan Ali Karataş, aynı işi yapan arkadaşı Ali K. ile kuş avlamak için çilek seralarının bulunduğu alana geldi. Ali Karataş tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurdu. Arkadaşı Ali K.'nin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından talihsiz adamın cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırdı. Karataş'ın arkadaşı Ali K. gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kuş avlarken kendini vurdu

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