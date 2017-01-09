Kuş avlarken kuzenini öldürdü

Olay, merkez Akdeniz İlçesi Sariibrahimli Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi.
Amca çocukları Necati Dudaklı ile Hakan Dudaklı birlikte ormanlık alanda kuş avına çıktı.
GÖĞSÜNDEN VURULDU
Av sırasında Hakan Dudaklı, çalıklar arasında bulunan amcasının oğlu Necati Dudaklı'yı, görmeden ateş etti. Göğsünden vurulan Necati Dudaklı, kuzeninin çağırdığı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda öldü.
Çalıklardaki hareketi fark edince kuş sanıp ateş ettiğini ileri süren Hakan Dudaklı, tutuklandı.