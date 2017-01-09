Kuş avlarken kuzenini öldürdü

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Otonom şarj ile İHA'ları uzun mesafe uçuracaklar

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1 Meclis önündeki protestoda tepki çeken hareket Meclis önünde yapılan protestoda CHP'li genç kadını yüzünden tutarak ittiren kişi sivil polis değil CHP Altındağ İlçe Başkanı'ydı.

2 Çatıdan düşen kar otomobili kullanılamaz hale getirdi Muş'ta park halindeki otomobilin üzerine, binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü.

3 İstanbul'da kar kalınlığı 122 cm'ye ulaştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sabah saatlerinde kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı.

4 Podolski'nin yerine alınacak futbolcu belli oldu Galatasaray'ın Podolski'yi 7 milyon Euro'ya Çin'e satacağı, yerine ise PSV forması giyen Narsingh'in alınacağı öğrenildi.

5 Eşini özel günlerde yalnız bırakmak boşanma nedeni Eşini özel günlerde ve sosyal ortamlarda sürekli yalnız bırakmak boşanma nedeni olarak kabul ediliyor.

6 2016 yılında Irak'ta 1 milyondan fazla kadın dul kaldı Irak'ta 2016 yılı verilerine göre boşanma veya eşinin vefat etmesi sonucu dul kalan kadın sayısı 1 milyonu aştı.