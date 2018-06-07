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Kuş Cenneti'nde nilüfer şöleni

Samsun'da bulunan, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde metrekarelerce alan, nilüferlerle kaplandı.

DHA | 07.06.2018 - 11:35..
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Türkiye'nin en önemli sulak anlarından biri olan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, içinde bulunduğu biyolojik çeşitlilikle dikkat çekiyor. Türkiye'de bulunan 483 kuş türünün 356'sının görüldüğü Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan nilüferler de görsel bir şölen oluşturuyor.

DOĞASEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Su yüzeyinde metrekarelerce alanı kaplayan nilüferler görenleri büyülüyor. Nilüferlerin açmasıyla deltayı ziyaret eden fotoğraf sanatçıları ile doğaseverlerin sayısı da arttı.

Kuş Cenneti'nde nilüfer şöleni

GÖRSEL BİR ŞÖLEN VAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası ile ilgili "Buradaki bitki örtüsü de çok çeşitli; çünkü geniş bir habitatı içeriyor burası. Bitkilerden en önemlileri nilüfer çiçekleri. Burada metrekarelerce su yüzeyinde nilüfer tarlaları var. Özellikle bu aylarda çok güzel çiçek açıyorlar. Görsel bir şölen var burada. Deltadaki diğer canlılarla bir bütün oluşturduğunda da seyretmesi çok keyifli manzaralar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Kuş Cenneti'nde nilüfer şöleni

DOĞA İÇİNDE YÜRÜYÜŞ

Kızılırmak Deltası içinde 3,5 kilometrelik yürüyüş yolu yaptıklarını da belirtti. nilüferlerin jandarma noktasından başlayıp delta içine doğru ilerlediğini söyledi. Güzergahın bazı bölgelerinde doğal zeminde ilerlerken, su seviyesinin yükseldiği bölgelerde de ahşap zeminde ilerliyorsunuz. Doğanını içinde bir yürüyüş güzergahı var.

Kuş Cenneti'nde nilüfer şöleni

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