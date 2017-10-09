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Kuş otelindeki görsel şölen 24 saat izlenebilecek

Yalova'da bulunan, son sayımlara göre 202 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü'nün, turizmi canlandırması bekleniyor.

09.10.2017 - 17:40
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Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş oteli" olarak bilinen lagün, bugünlerde ağırladığı filamingolarla renkli görüntüler oluşturuyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, bu yıl flamingoların lagüne erken geldiğini ve sayılarının çok fazla ve yoğun olduğunu söyledi.

Kuş otelindeki görsel şölen 24 saat izlenebilecek

KAMERALAR GÖLÜN TAMAMINI GÖRECEK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLECEK

Oral, kuşların lagünü şenlendirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Kuş oteli, kuş cenneti' dediğimiz Hersek Lagünü'nün her tarafını kamerayla donatıyoruz. Bu, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Altınova Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile yürüttüğümüz ortak bir proje. Tamamen gölün her tarafına hakim olacak şekilde kameralar yer alacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bu konuda faaliyete başladı, biz de ihalemizi yaptık, Kalkınma Ajansıyla başlıyoruz. Gölün tamamını görecek şekilde kameralar yerleştiriliyor.

Kuş oteli'ndeki görsel şölen 24 saat izlenebilecek

24 SAAT İNTERNET ORTAMINDAN İZLENEBİLECEK

İnternet ortamında her yerden izlenebilecek bir şekle getiriyoruz. Yani 24 saat hangi kuş varsa sadece flamingolar değil çünkü gölde şu anda tespit edilen 202 kuş türünün ki bu, her geçen gün artıyor, bu kuşların tamamını kameralar sayesinde 24 saat internet ortamında herkes evinden izleyebilecek."

Kuş otelindeki görsel şölen 24 saat izlenebilecek

Oral, "Büyük ihtimalle 8-9 ay kuşları burada misafir edeceğiz. Konuklarımız burada çok rahattalar. Hem burada kızarıyorlar, buradaki suyun özelliği ve tuzundan dolayı. O kırmızılıkları oluşuyor. Altınova ilçesine bu konuklarımızı görmeye gelen çok sayıda vatandaş oldu." ifadelerini kullandı.

Kuş otelindeki görsel şölen 24 saat izlenebilecek

"GÜVENLİ OLDUĞUNUN KUŞLAR DA FARKINDA"

Kuş gözlem kulesinin inşa halinde olduğunu, iki ay içinde tamamlanacağını, ziyaretçilere kuşları canlı seyir imkanı sunacaklarını belirten Oral, gelemeyenlerin ise lagünü ve kuş hareketliliğini kamera sistemiyle takip edebileceklerini anlattı. Hersek Lagünü'nün daha önce atıl durumda olduğunu hatırlatan Oral, "Önceden burası avcıların resmi avlanma bölgesiydi. Bu gölün her tarafında avcıların avlanmak için gizli barınakları vardı. 2004'ten itibaren bunlarla ilgili yasaklamalar, buranın sit alanı ilan edilmesi ve avcı dernekleriyle görüşmelerimiz neticesinde artık avcılık yapılmıyor. Onlar da artık bizimle gölün korumacılığını yapıyorlar. Hep beraber, el birliğiyle burayı koruyoruz. Bu vesileyle de kuş türü her geçen gün artıyor. Tür sayısıyla birlikte gelen sayı da artıyor. Artık kuşlar da buranın artık güvenli bir 'kuş oteli' olduğunun farkına vardılar." dedi.

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