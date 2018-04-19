taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.255
USD
4,0282
EURO
4,9927
ALTIN
174,64
PETR
74,5300

Kuş sürüsüne dalan pilotun tepkisi: Filmlerdeki gibi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kuş sürüsüyle karşılaşan pilot, kontrolü ele aldı ve kuleye "Aynı filmlerdeki gibi" ifadelerini kullandı.

DHA | 19.04.2018 - 16:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Uçakların özellikle kalkış ve iniş anlarında karşılaştıkları kuş sürüleri, pilotları zorlayabiliyor.

KALKTIKTAN HEMEN SONRA SÜRÜYLE KARŞILAŞTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca otomatik pilottan çıkaran manevra yapmak zorunda kaldı. Pilotun bu hamlesi, olası bir faciayı önledi.

"AYNI FİLMLERDEKİ GİBİ"

Pilot o anları, Hava Trafik Kontrol Merkezine bildirdi. Kalkıştan hemen sonra kuşlara çarpmamak için manevra yaptığını belirten  pilot, "Sürüler var, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık bilginiz olsun. Kalktıktan sonra 2 bin feet'e geçerken belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza. Aynı filmlerdeki gibi. Oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık. Kalkan uçakları uyarırsanız iyi olur" bilgisini paylaştı.

Kuş sürüsüne dalan pilotun tepkisi: Filmlerdeki gibi VİDEO

6 KİLOLUK KUŞUN ETKİSİ 550 KİLO OLUYOR

Uçaklara en çok çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erken seçim kararı KKTC’deki seçimi de etkiledi
KKTC Başbakanı Erhürman, Türkiye'deki erken seçim kararıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1 Temmuz’a alınmasının KKTC’deki yerel seçim tarihini de etkilediğini söyledi.
Erdoğan'ın ofisine 'böcek' konulması davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin davada 10 sanığa, 7 ay ile 54 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor.
Van'da kaçak avlanmaya para cezası kesildi
Tuşba ilçesinde kaçak avlanan bir kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre 1322 TL idari para cezası uygulandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

177
İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu

İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu

118
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

71
Mahir Ünal son anket sonuçlarını açıkladı

Mahir Ünal son anket sonuçlarını açıkladı

134
Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

97
İki HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

İki HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

127
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM