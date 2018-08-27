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Kuşadası 5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri başladı

5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda başladı.

İHA | 27.08.2018 - 14:55..
  1. Haberler
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Yazar Cezmi Ersöz ve şair Şükrü Erbaş’ın katılımıyla başlayan Kitap ve Edebiyat Günleri ilk gününde yoğun ilgi gördü.

5'İNCİ KEZ DÜZENLENDİ

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Kitap ve Edebiyat Günleri, Türkiye’nin önemli yayınevlerinin, yerel kitapevlerinin, yerel yazarların ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin stantlarına ev sahipliği yapıyor.

Kuşadası 5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri başladı

2 EYLÜL'DE SONA ERECEK

2 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında yazar Hasan Ali Toptaş 31 Ağustos’ta saat 20.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda okurları ile buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Kuşadası 5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri başladı

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