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Kuşadası 5. Kitap ve Edebiyat Günleri başlıyor

Bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri 26 Ağustos’ta başlıyor.

İHA | 18.08.2018 - 09:18..
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İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda 2 Eylül tarihine kadar Türkiye’nin önemli yayınevlerinin katılımıyla sürecek olan Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenecek imza günleri ile edebiyatseverler yazarlarla buluşma şansı bulacak.

KİTAPSEVERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İlk kez 2014 yılında düzenlenen ve gördüğü yoğun ilgiyle yıllar içerisinde kapsamı genişleyen Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri, bu yıl da Türkiye’nin en önemli yayınevlerinin, yayıncılık alanında faaliyet gösteren derneklerin, yerel kitapevlerinin ve yerel yazarların stantlarına ev sahipliği yapacak.

Kuşadası 5. Kitap ve Edebiyat Günleri başlıyor

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞACAK

5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında 26 Ağustos Pazar günü saat 20.00’da yazar Cezmi Ersöz ile şair Şükrü Erbaş, 31 Ağustos Cuma günü saat 20.00’da ise yazar Hasan Ali Toptaş, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda okurları için kitaplarını imzalayacak.

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