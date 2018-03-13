Kuşadası Körfezi’nde 33 göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde rutin devriye görevi yapan sahil güvenlik uçağı tarafından Özdere açıklarında hareketli bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

BATMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından, kapasitesinin üzerinde insan bulunduğu için batma tehlikesi geçiren lastik bot durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 9’u çocuk, 9’u kadın 33 kaçak göçmen yakalandı.

4 AYLIK BEBEĞE SÜT VERİLDİ

Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sırasında kaçak göçmenler arasında bulunan ve aç olduğu tespit edilen 4 aylık bir bebeğe ise sahil güvenlik ekipleri tarafından süt ve mama verildi.