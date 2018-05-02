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Kuşadası ve Didim’de 154 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ve Didim’de sahil güvenlik ekipleri 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu toplam 154 kaçak göçmen yakalanarak il göçmen bürosuna teslim etti.

İHA | 02.05.2018 - 15:34..
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Aydın'a bağlı Kuşadası Körfezi ve Didim açıklarında rutin denetleme görevini yapan sahil güvenlik uçağı tarafından sabah saat 04.35 sıralarında Didim’e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik bir bot ile denize açıldığı tespit edildi.

19'U ÇOCUK 49 GÖÇMEN

Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen kaçak göçmen botu durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 19’u çocuk, 11’i kadın toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.

Ayrıca, aynı operasyon kapsamında karada bulunan ve denize açılma hazırlığı yapan Suriye uyruklu 54 kaçak göçmen de sahil güvenlik ekiplerinin uyarısıyla Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası ve Didim’de 154 kaçak göçmen yakalandı

KUŞADASI'NDAN YUNANİSTAN'A

Bu arada, Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirilen operasyonda ise saat 08.05 sıralarında lastik bir bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen Özdere açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınan Suriye uyruklu 154 kaçak göçmen, il göçmen bürosuna teslim edildi.

Kuşadası ve Didim’de 154 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ve Didim’de 154 kaçak göçmen yakalandı


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