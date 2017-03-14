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Kuşadası ve Didim’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ve Didim'de sahil güvenlik ekipleri, iki ayrı operasyon düzenledi.

14.03.2017 - 08:45
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Sahil güvenlik ekipleri ilk operasyonu Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirdi. Güzelçamlı açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik bir botla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı ihbarını alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçmaya çalışan 18 Suriyeli göçmeni yakaladı. Kuşadası Setur Marina’ya getirilen göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.

51 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil güvenlik ekiplerinin ikinci operasyonu ise Didim’de yapıldı. Didim’e bağlı Tekağaç Burnu’nun güneyinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup göçmenin yardım talebi üzerine olay yerine giden sahil güvenlik botu, batmak üzere olan lastik bir bot içerisindeki Suriye uyruklu 33 kaçak göçmeni kurtardı. Toplamda Kuşadası ve Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı.

HAMİLE BİR KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarılan göçmenler Didim’e getirilirken, göçmenler arasında bulunan hamile bir Suriye uyruklu kadında 112 acil sağlık ambulansı ile Didim Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan sağlık kontrolünün ardından hamile kadın ve bir çocuğun aralarında bulunduğu kaçak göçmenler Aydın il göç idaresine teslim edildi.

Kuşadası ve Didim’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ve Didim’de 51 kaçak göçmen yakalandı

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