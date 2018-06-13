Kuşadası'nda 11'i çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı

Son dönemde kaçak göçmenlere karşı tedbirleri arttıran sahil güvenlik ekipleri, 22 göçmeni Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

GÖÇMEN BÜROSUNA TESLİM EDİLDİLER

Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan ve içinde 11’i çocuk, 7’si kadın toplam 22 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bir botu durdurdu.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.