Kuşadası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:55'te merkezi Aydın'ın Kuşadası ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

HERHANGİ BİR HASAR YOK

İzmir ve diğer çevre illerde de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Merkez üssü Kuşadası’na 8.7 kilometre uzaklıkta Ege Denizi olan depremin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.