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Kuşadası'nda 46 çocuktan 44'ü taburcu edildi

Kuşadası Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılan 46 öğrenci, tedaviye alındı.

20.06.2017 - 19:40
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Kuşadası'ndaki bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, dün okulda öğle yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve cacık sonrasında mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

AŞÇI GÖZALTINA ALINDI

Kuşadası Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılan 46 öğrenci, tedaviye alındı. Velilerin suç duyurusu üzerine, anaokulunun aşçısı 32 yaşındaki N.Y. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan bir ekip, Savcılığın talimatıyla anaokulundaki yemek ve içeceklerden numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ

Kuşadası Kaymakamlık yetkilileri de verdikleri bilgide, "Şu an için sorumlu kim bilemiyoruz. Muhtemelen öğlen yemeğinde çıkan tavuktan. Çünkü kreşte öğle yemeğinde tavuk, pilav ve cacık verilmiş. Tavuk ürünlerinde soğuk zincir bir aşamada kırılır ve sonra tekrar dondurulursa bakteri üretir. Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan bir ekip, savcılığın talimatı ile anaokulundaki yemek ve içeceklerden numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 2 öğrencimizin dışında bütün öğrenciler taburcu edildi. Hastanedeki 2 öğrencinin de durumu iyi" dedi.

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