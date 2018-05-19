Kuşadası'nda 8 kiloluk dev kalamar yakalandı

Dalgıç Cumhur Gedikoğlu, dalış yaptığı sırada dev kalamarın hareket etmediğini görerek, kıyıya çıkardı. Gedikoğlu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi.

KIZILDENİZ'DEN EGE'YE

Dernek yetkililerin yaptığı ölçüm ve incelemede kalamarın 1 metre 45 santim uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığındaki "todarodes sagittatus" cinsi olduğu tespit edildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kalamarla ilgili çok sayıda bilim insanı ile görüştüklerini, Ege Denizi'ne yabancı bir tür olan bu kalamarın Kızıldeniz’den geldiğinin tahmin edildiğini aktardı.