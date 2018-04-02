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Kuşadası'nda iş makinesi dehşeti

Aydın'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken ekskavatörün çarptığı Ayşe Kaynadır hayatını kaybederken, Aylin Akkurt yaralandı.

DHA | 02.04.2018 - 07:33..
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Kuşadası ilçesinde, dün saat 11.00 sıralarında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden bir tur şirketi ile ilçeye tatile gelen Ayşe Kaynadır ile Aylin Akkurt, birlikte geldikleri kafileyi taşıyan Tariş Otoparkı'ndaki otobüsün yanına gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

Kuşadası'nda iş makinesi dehşeti

GERİ MANEVRA SIRASINDA İKİ KİŞİYE ÇARPTI

Bu sırada yol yapımında çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçeli ekskavatör, geri manevra yapınca, Ayşe Kaynadır ile Aylin Akkurt'a çarptı. Kazada, Kaynadır ile Akkurt yaralandı.

Kuşadası'nda iş makinesi dehşeti

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçenin sağ tekerleğinin altında kalan Ayşe Kaynadır, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aylin Akkurt'a ise götürlüdüğü Kuşadası Devlet Hastanesi'nde ayakta müdahale edildi.

OPERATÖR GÖZALTINDA

Çorlu'da sigorta acentesi sahibi olan Kaynadır'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, ismi açıklanmayan operatörü gözaltına aldı.

Kuşadası'nda iş makinesi dehşeti



Kuşadası'nda iş makinesi dehşeti

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