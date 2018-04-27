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Kuşadası’nda kaçak kazı operasyonu

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği kaçak kazı operasyonunda çok sayıda antik ve tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İHA | 27.04.2018 - 12:48..
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Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucu, Alacamescit Mahallesi’ndeki bir kişinin kendi evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

T.D. isimli kişiye ait eve yapılan operasyon sunucu antik değeri bulunan 15 Adet Sikke, 1 Adet Gümüş Broş, 1 Adet Kandil, 1 Adet Kulp, 1 Adet Mermer Kadın Heykel Bası, 1 Adet Poseidon Heykeli, 1 Adet Meryem Ana Heykeli, 2 Adet Metal Büst, 1 Adet Metal Büst Başı ve 1 Adet Osmanlıca Akait Şerhi Kitabı ile 1 Adet 7.65 çapında Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet Şarjör, 1 Adet MKE yapımı 7.65 Fişek 1 Adet Kazma, 1 Adet Kürek ve 1 Adet Çapa ele geçirildi.

Kuşadası’nda kaçak kazı operasyonu

Operasyonun ardından KOM ekipleri T.D. isimli şahsı gözaltına alırken, kaçak kazı çalışması da durduruldu. Polis ekipleri, savcılığın talimatıyla kaçak kazı çalışmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kuşadası’nda kaçak kazı operasyonu

Kuşadası’nda kaçak kazı operasyonu

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