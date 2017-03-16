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Kuşadası’nda kayıp genç 13 gündür bulunamıyor

Yaklaşık 13 gün önce işe gidiyorum diyerek evden ayrılan 20 yaşındaki Hasip Kemerdağ’dan haber alınamıyor.

16.03.2017 - 06:15
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Davutlar’da babası ile birlikte yaşayan ve bir alışveriş merkezinde kasiyer olarak çalışan 20 yaşındaki Hasip Kemerdağ, 3 Mart Cuma günü saat 10:00 sıralarında babasına ait 09 BAR 67 plakalı otomobille işe gitmek üzere evinden ayrıldı. İşe gitmeyen ve evine de dönmeyen oğlundan haber alamayan Abidin Kemerdağ jandarmaya başvurarak yardım istedi.

Kuşadası’nda kayıp genç 13 gündür bulunamıyor

Jandarma ve AKE arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmanın ardından Hasip Kemerdağ’ın kullandığı otomobil Kirazlı yolunda terk edilmiş olarak bulundu. Aracın içinden de 20 yaşındaki gence ait kimlik, telefon, elbiseler ve cüzdan bulundu. Baba Abidin Kemerdağ, 13 gün geçmesine ve yapılan tüm aramalara rağmen oğlundan hiçbir haber alamadıklarını söyledi.

Kuşadası’nda kayıp genç 13 gündür bulunamıyor

AKE Arama Kurtarma ekibinin başkanı Osman Özçam, aracın bulunduğu Kirazlı ve çevresinde jandarma ile birlikte günlerdir süren aramalar sonucunda kayıp gence ulaşamadıklarını belirterek, mağaralar ve geniş araziler dahil her yeri aradıklarını ve sonuç alamadıklarını, gören veya bilenlerin yardımına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Kuşadası’nda kayıp genç 13 gündür bulunamıyor

Kuşadası’nda kayıp genç 13 gündür bulunamıyor

Kuşadası’nda kayıp genç 13 gündür bulunamıyor

Kuşadası’nda kayıp genç 13 gündür bulunamıyor

Kuşadası’nda kayıp genç 13 gündür bulunamıyor





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