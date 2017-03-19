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Kuşadası'nda Nutuk dağıtıldı

Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara 'Nutuk' dağıtıldı.

19.03.2017 - 15:26
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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nutuk dağıtımına CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Eryiğit, meclis üyeleri de katıldı.

Kuşadası'nda Nutuk dağıtıldı

Ellerinde Türk bayrakları ile meydanda toplanan vatandaşlar, Nutuk kitabını alabilmek için saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuşadası'nda Nutuk dağıtıldı

İLK GÜN 5 BİN NUTUK DAĞITILDI

İlk gün 5 bin Nutuk dağıtılırken, bazı vatandaşlar aldıkları kitapları günün anısına Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya imzalattı. Nutuk dağıtımın üç gün süreceği bildirildi.

Kuşadası'nda Nutuk dağıtıldı

Kuşadası'nda Nutuk dağıtıldı

Kuşadası'nda Nutuk dağıtıldı

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