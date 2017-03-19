Kuşadası'nda Nutuk dağıtıldı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nutuk dağıtımına CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Eryiğit, meclis üyeleri de katıldı.
Ellerinde Türk bayrakları ile meydanda toplanan vatandaşlar, Nutuk kitabını alabilmek için saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu.
İLK GÜN 5 BİN NUTUK DAĞITILDI
İlk gün 5 bin Nutuk dağıtılırken, bazı vatandaşlar aldıkları kitapları günün anısına Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya imzalattı. Nutuk dağıtımın üç gün süreceği bildirildi.