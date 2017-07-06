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Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

Aydın Kuşadası'nda ünlü markaların taklit ürünlerini toplatmak için polis eşliğinde gelen avukatları esnaf kovaladı.

06.07.2017 - 16:58
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Kahramanlar Caddesi'ndeki ünlü markaların taklit ürünlerininin satışının yapıldığı ileri sürülen bir mağazaya bugün saat 13.00 sıralarında, arama yapmak üzere polislerle birlikte avukatlar geldi.

AVUKATLARI KOVALADILAR

Mağaza çalışanları ve sokaktaki diğer esnaf bu duruma sert tepki gösterip, avukatları kovaladı. Avukatlar, bunun üzerine az ilerideki Akdoğan Pasajı'na sığındı.

Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

AVUKAT SANDIKLARI ESNAFI VE POLİSİ TARTAKLADILAR

Bu kez pasaja yönelen esnaf, avukat zannettikleri bir esnaf ile sivil kadın polisi tartakladı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle öfkeli kalabalık sakinleştirilirken, olaylara karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

KEPENK KAPATTILAR

Avukatların ilçedeki taklit ürün satışı yaptığı ileri sürülen işyerlerine geleceği söylentileri hızla kulaktan kulağa yayıldı. Bunun üzerine esnafın büyük bölümü kepenk kapattı.

ALKIŞLI PROTESTO

Sağlık Caddesi'nde toplanan 300 kadar esnaf alkışlı protestoda bulunup, Kaya Şavkay Meydanı'na yürüdü. Yol boyunca 'Kaymakam buraya' ve 'Esnaf hakkına sahip çık' sloganları atan grup, İnönü Bulvarı ve 50. Yıl caddelerini bir süre trafiğe kapatıp, oturma eylemi yaptı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, esnaflarla konuşup, yolu açmaları için ikna etti.

Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

"MAHKEME KARARI UYGULANMAK ZORUNDA"

Ancak bu sırada avukatların Adalıoğlu İşhanı'na geldiği söylentisi yayılınca, kalabalık o yöne doğru koşmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürü Batçıoğlu ve bir grup polis, pasajın girişini kapatıp, içeri girilmesine izin vermedi. Ardından da sakin olunması için anonslar yapıldı. Daha sonra öfkeli kalabalığa seslenen İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, mahkeme kararını uygulamak zorunda olduğunu, ancak esnafın mağdur olmaması içinde elinden geleni yapacağını söyledi.

"NE ZOR ŞARTLARDA ESNAFLIK YAPTIĞINIZI BİLİYORUM"

Kalabalığın, polise karşı gelmek istemediklerini belirtip, avukatlara destek verilmemesini istemesi üzerine Batçıoğlu, "Yıllardır bu ilçede birlikte yaşıyoruz. Ne kadar zor şartlarda esnaflık yaptığınızı biliyorum. Bizim haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şey yaptığımızı kimse görmedi. Avukat gidip mahkemeden karar çıkarttırıyor. Bu nedenle yapabileceğim bir şey yok. Benim de elim kolum bağlı. Ancak sizler için ne yapabileceğime bakacağım" dedi.

Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

"GÜÇLERİ KÜÇÜK ESNAFA YETİYOR"

Avukatların gücünün küçük esnafa yettiğini söyleyen işyeri sahipleri ise "Madem taklit ürünler yasak, avukatlar neden toptancılarına, imalatçılarına gitmiyor? Madem yasak onlara devlet niçin izin veriyor? Onlara güçleri yetmediği için turistik yörelerdeki biz esnaflara geliyorlar. İş yok, güç yok bir de markaların avukatları geliyor. Avukatlar bunu yaptıkları sürece biz de böyle ayaklanacağız" diyerek tepki gösterdi.

Esnaf adına konuşan Bayram Memiş de turizmde sıkıntılı günlerin yaşandığını belirtip, siftahsız dükkanın kapatıldığı bir dönemde esnafın üstüne gelinmesini eleştirdi.

"AVUKATLAR BU SÜRECİ KULLANIYOR"

Memiş, "Zaten turizmin hali ortada. Esnaf perişan, çeki senedi protesto oluyor. Böyle giderse üç aya kalmaz zaten dayanamayıp kepenk kapatacak. Bu nedenle zaten tepkili. Avukatlar bu süreci kullanıyor. Sorunun çözümü için devlet, polis esnafın yanında yer almalı. Bu esnafı 3-5 avukatın çıkarı için harcamamalı. Bu sorun sadece Kuşadası'ndaki birkaç esnafın sorunu değil. On binlerce insanın sorunu. Aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren bir konu. Sadece 3-5 sahte tişört olarak bakılmamalı. Bu bir sektördür, bir pazardır. Yıllardır bu böyle işliyor. Esnaf kirasını ödüyor, vergisini, çalıştırdığı elemanın sigortasını ödüyor. Daha ne yapsın" diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Bakçıoğlu'nun avukatların başka işyerine gitmeyeceğini söylemesi üzerine ikna olan, kalabalık, olaysız dağıldı.

Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi



Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

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