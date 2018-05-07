Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride giren başka bir otomobile çarptı.





YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Yılancı Burnu kavşağında aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride giren 34 LP 5219 plakalı özel bir otomobil, 09 TL 4209 plakalı ticari bir taksi ile çarpıştı.

Kazada özel otomobildeki iki kişi yaralandı. Ambülansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



