taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2317
EURO
5,0650
ALTIN
179,22
PETR
74,9700

Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

AA | 07.05.2018 - 05:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride giren başka bir otomobile çarptı.

Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Yılancı Burnu kavşağında aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride giren 34 LP 5219 plakalı özel bir otomobil, 09 TL 4209 plakalı ticari bir taksi ile çarpıştı.

Kazada özel otomobildeki iki kişi yaralandı. Ambülansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti
Zehirlendikten sonra gittiği hastanede tedavisi yapılıp taburcu edilen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da tankerin çarptığı yaşlı adam öldü
Şanlıurfa'da seyir halindeki bir tankerin çarptığı, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti.
İzmit'te bıçaklanıp inşaata atılan kişi kurtarıldı
İzmir'te bıçaklandıktan sonra inşaata atılan kişi, itfaiye erlerinin olay yerine gitmesi sonucu kurtarıldı.
Samsun'da iki kardeş ölü bulundu
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Cihat Balcı ile kardeşi Metehan Balcı kardeşler, evlerinde ölü bulundular.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

51
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

16
Karabük'te engelli sürücü kaza yaptı çevredekiler koştu

Karabük'te engelli sürücü kaza yaptı çevredekiler koştu

3
Polonya'daki maden göçüğünde kalan 3 işçi için seferberlik

Polonya'daki maden göçüğünde kalan 3 işçi için seferberlik

4
Özpirinçci'nin yeğenini istismar eden bakıcı kaçtı

Özpirinçci'nin yeğenini istismar eden bakıcı kaçtı

3
Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

12
Samsun'da iki kardeş ölü bulundu

Samsun'da iki kardeş ölü bulundu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM