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Kuşadası'nda yağmur ve fırtına

Aydın'da etkili olan fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

İHA | 06.05.2018 - 11:47..
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Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Söke ve Selçuk ilçeleriyle bağlantısını sağlayan çevre yolu ve şehir merkezindeki Kervansaray önü, Otogar kavşağı, Yeni Aydın yolu kavşağı, Mezarlık yolu, Atatürk ve İnönü bulvarları, Sahil yolu ile İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki yolları tamamen dolduran sular trafiğin aksamasına sebep oldu.

Kuşadası'nda yağmur ve fırtına

Kuşadası’nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü ViDEO

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Köprülü kavşaklara kadar taşan yağmur suları, adeta şelale görüntüsü oluşturdu.

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı ve Davutlar ile yazlık sitelerin yoğunlukta olduğu Yavansu, Karaova, Kadıkalesi bölgelerinde de birçok evi su bastı.

Kuşadası'nda yağmur ve fırtına

SAĞANAK YAĞMUR DEVAM EDECEK

Kuşadası Liman Başkanlığı, tekne ve yatların denize açılmamasını istedi.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fırtına ve yağmurun tüm Ege Bölgesi’nde etkili olduğu kaydedilerek, “Fırtına ve sağanak yağmur sürecek. Kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.” denildi.

Kuşadası'nda yağmur ve fırtına

Kuşadası'nda yağmur ve fırtına

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