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Kuşadası'nda yat yangını

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde bir yatta yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

03.07.2017 - 01:27
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Kuşadası'nda yat yangını

Yangın, bugün saat 20.30 sıralarında Setur Marina'da demirli Lord James isimli yatta meydana geldi.

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN

Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına ilk müdahaleyi marina çalışanları ile bazı yat sahipleri yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan tekneye müdahale etti.

Kuşadası'nda yat yangını

TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, marinada demirli diğer yatlara sıçramadan kısa sürede söndürülürken, yanan tekne kullanılamaz hale geldi. İsmi açıklanmayan yat sahibinin Yunan vatandaşı olduğu ve olay anında teknede olmadığı öğrenildi.

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