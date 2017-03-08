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Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası Belediyesi’nin, ilçede bulunan trafolara estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla trafoların üzerine Yeşilçam'dan resimler çizdirdi

08.03.2017 - 13:34
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

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Trafo renklendirme çalışmasını üstlenen genç ekip Venua, popüler kültür illüstrasyonlarından oluşan muraller ile Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Tarık Akan, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul ve Halit Akçatepe gibi isimlerin resimlerine yer verdi.

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

DEVAMI GELECEK

Restoratör ve konservatör Venüs Şahin ile Çağla Cansın Karaman tarafından kent merkezinde bulunan trafo binalarında renklendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenilirken kent sakinleri çalışmalardan oldukça memnun olmakla beraber Cansın ve Şahin'e yiyecek içecek ikramıyla destekte bulunuyorlar.

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

Kuşadası'nda Yeşilçam'dan kareler

(Venüs Şahin ve Çağla Cansın)

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