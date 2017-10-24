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Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Kuşadası'nda bu sabah 15 dakika süren yağmur, trafiğin durmasına sebep oldu.

24.10.2017 - 11:46
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Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde bugün saat 08.15'te bastıran sağanak yağmur, Söke- Kuşadası karayolunda trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Yağmur suları Ticaret Odası önünde de yolu göle çevirdi. Birçok araç, suların içinde kaldı. Araçlardaki öğrenci ve sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

TRAFİK DURDU, EVLERİ SU BASTI

Sahil kesimindeki Atatürk Bulvarı ise, yağmur suları nedeniyle sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Güzelçamlı ile Davutlar Mahallesi'nde bazı evlerin alt katlarını su bastı. Yağmurun durmasının ardından kentteki hayat normale döndü.

Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Kuşadası'ndaki 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti

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