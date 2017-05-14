'Kuşak ve Yol'a Çin'den 79 milyar dolarlık mali destek

Çin’in başkenti Pekin’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 ülke liderinin katıldığı "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu"nun açılışında konuşan Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin ilgili projelere 79 milyar dolar mali destek sağlayacağı sözünü verdi.

130 ülke ve 70 uluslararası kuruluştan bin 500 delegenin izlediği forumun ev sahipliğini yapan Şi, 2 bin yıl öncesine dayanan İpek Yolu’nun Aysa, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki ülkelerin, inanç merkezlerini ve pek çok medeniyeti birbirine bağladığını ve bu şekilde toplumlararası ekonomik ve kültürel iletişimi sağladığını hatırlattı.

Şi, Kuşak ve Yol projesinin kazan-kazan ilkesi ile sermaye, teknoloji, insan gibi endüstriyel üretiminin ana bileşenlerinin, ürün, kaynak ve müşterek çalışmalara erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

Söz konu projeye dünyadan geniş çaplı katılım olduğunu dile getiren Şi, Kuşak ve Yol’un, Rusya’nın önerdiği "Avrasya Ekonomik Birliği" ve Türkiye’nin önerdiği "Orta Koridor" projesi ile de uyumlu olduğunu söyledi.

Kuşak ve Yol inisiyatifi kapsamında 60’a yakın ülke ile çalıştıklarını kaydeden Şi, Çin’den Avrupa’ya uzanan projede, kara, deniz, hava ve demir yollarında ve siber alanda işbirliklerinin artacağını, bunların liman ve boru hattı projeleri ile destekleneceği kaydetti.

Şi, Çin'in Kuşak ve Yol çerçevesinde pek çok ülke ile ulaşım, kargo, altyapı, enerji, iletişim, gümrük, yazılım, ekonomi ve ticaret, endüstriyel üretim, e-ticaret, deniz alanlarında proje veya planlara imza attığını belirtti.

30 ÜLKE ANLAŞMA İMZALAYACAK

Çin'in girişim kapsamında 40'tan fazla ülke ve kuruluş ile işbirliği anlaşması imzaladığını ve forum süresince 30’dan fazla ülke ile ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalayacağını kaydeden Şi, işbirliği projelerinin serbest ticaret bölgelerini de kapsadığını ifade etti.

Şi, Kuşak ve Yol insiyatifi doğrultusunda uluslararası projelere yaptıkları yatırımın 50 milyar doları aştığını, ilgili ülkelerle 56 ortak ekonomi bölgesi kurduklarını dile getirdi.

ÇİN'DEN 79 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Asya Altyapı Yatırım Bankasının Kuşak ve Yol projesi katılımcı ülkelerine 1,7 milyar dolar kredi desteği sağladını hatırlatan Şi, Pekin yönetiminin Kuşak ve Yol için 540 milyar yüen ( yaklaşık 79 milyar dolar) mali destek sunacağı sözünü verdi.

Bu kapsamda Kuşak ve Yol’un deniz aşırı ülkelerdeki fonlarına 100 milyar yüen (14 milyar 495 milyon dolar) ekleyeceğini söyleyen, Şi, Çin Kalkınma Bankası ve İthalat - İhracat Bankasının da ilgili projeyi desteklemek için toplamda 380 milyar yüen (55,8 milyar dolar) kredi sağlayacağını belirtti.

Şi, gelecek üç yıl içinde de Kuşak ve Yol ile ilgili gelişmekte olan katılımcı ülke ve kuruluşlara 60 milyar yüen (8,7 milyar dolar) yardım sağlayacaklarını dile getirdi.

Şi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında yeşil enerjinin ve karbon emisyonunun azaltılmasının önem taşıdığını, Kuşak ve Yol ülkeleriyle, ekolojik çevre ve yaşam alanları inşa edilmesi ve bu konuda anlaşmalar sağlanmasını istediklerini söyledi.

HER YIL 10 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Kuşak ve Yol çerçevesinde katılımcı ülkeler arasındaki medeniyet ve kültür alanlarında iletişimin güçlenmesi için eğitim alanında fon sağlandığını kaydeden Çin lideri, bu şekilde her yıl katılımcı ülkelerden 10 bin öğrenciye burs verileceğini dile getirdi.

Şi, Çin'in gelecek 5 yıl içerisinde katılımcı ülkelerde 50 ortak laboratuvar kuracağını ve 5 bin yabancı bilim adamı yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Forumun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşma yaptı.

Katılımcı ülkeler arasında büyük çaplı ekonomik anlaşmaların yapılması beklenirken, toplantıları 4 bin 500'den fazla basın mensubu takip ediyor.

Kuşak ve Yol Forumu, bugün yapılacak "Üst Düzey Diyalog Toplantısı” oturumlarının ardından yarın yapılacak "Yuvarlak Masa Liderler Toplantısı" ile sona erecek.