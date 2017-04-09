Kuşlar konmasın diye çivili önlem

Sivas’ta Vakıflar bünyesindeki tarihi Taşhan içinde 16 yıldan bu yana çay ocağı işleten B.Yıldırım, kuşların pislememesi ve müşterileri rahatsız etmemesi için farklı bir önlem geliştirdi. Yıldırım, özellikle güvercinlerin çok sayıda olduğu Taşhan’ın 2’nci katında bulunan çay ocağında kemerleri sağlamlaştırmak için yerleştirilen demirlere kuşlar konmasın diye çivili tuzak koydu.

"BU İŞİ DÜZELTTİRECEĞİZ"

Duruma tepki gösteren Sivas Hayvanseverler Derneği Üyesi ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Turgut Özyurt, şöyle dedi: Bu konu hakkında bize sık şikayetler geliyor. Güvercinlerin sakatlanması, yaralanması ve hatta ölmesine neden oluyor. Düzeltmezse Valiliğe, Emniyet Müdürlüğü’ne ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne şikayetlerimizi yapacağız. Bu işi düzelttireceğiz. Güvercinlerin sakatlanıp ölmesine şahit olan arkadaşlar tarafından şikayetler alıyoruz.”





"KUŞLARI ÇATIYA ALIŞTIRMAK İÇİN YAPTIK"

İşletme sahibi Bedrettin Yıldırım ise, bu çivileri kuşları çatıya alıştırmak için yaptığını anlatırken, “Kuşlara karşı bir tepkimiz yok. Yuvaları kapanmış değil. Yukarıya alıştırmak için yemlerini de veriyoruz. Aşırı zarar verecek kesinlikle bir şey yok. Müşterilerim oturuyor, çay içiyor, yemek yiyor. Kuşlar üzerine pisliyor. Bunu önlemek istedik. Bu herkesin balkonuna, çatısına yaptığı bir tedbirdir” dedi.