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Kuşlar konmasın diye çivili önlem

Sivas'ta bir çay ocağı sahibi kuşların konmaması için kemerler arasındaki demir direklere çivili tuzak yerleştirdi.

09.04.2017 - 10:30
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Sivas’ta Vakıflar bünyesindeki tarihi Taşhan içinde 16 yıldan bu yana çay ocağı işleten B.Yıldırım, kuşların pislememesi ve müşterileri rahatsız etmemesi için farklı bir önlem geliştirdi. Yıldırım, özellikle güvercinlerin çok sayıda olduğu Taşhan’ın 2’nci katında bulunan çay ocağında kemerleri sağlamlaştırmak için yerleştirilen demirlere kuşlar konmasın diye çivili tuzak koydu.

Kuşlar konmasın diye çivili önlem

"BU İŞİ DÜZELTTİRECEĞİZ"

Duruma tepki gösteren Sivas Hayvanseverler Derneği Üyesi ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Turgut Özyurt, şöyle dedi: Bu konu hakkında bize sık şikayetler geliyor. Güvercinlerin sakatlanması, yaralanması ve hatta ölmesine neden oluyor. Düzeltmezse Valiliğe, Emniyet Müdürlüğü’ne ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne şikayetlerimizi yapacağız. Bu işi düzelttireceğiz. Güvercinlerin sakatlanıp ölmesine şahit olan arkadaşlar tarafından şikayetler alıyoruz.”

Kuşlar konmasın diye çivili önlem

"KUŞLARI ÇATIYA ALIŞTIRMAK İÇİN YAPTIK"

İşletme sahibi Bedrettin Yıldırım ise, bu çivileri kuşları çatıya alıştırmak için yaptığını anlatırken, “Kuşlara karşı bir tepkimiz yok. Yuvaları kapanmış değil. Yukarıya alıştırmak için yemlerini de veriyoruz. Aşırı zarar verecek kesinlikle bir şey yok. Müşterilerim oturuyor, çay içiyor, yemek yiyor. Kuşlar üzerine pisliyor. Bunu önlemek istedik. Bu herkesin balkonuna, çatısına yaptığı bir tedbirdir” dedi.

Kuşlar konmasın diye çivili önlem

Kuşlar konmasın diye çivili önlem

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