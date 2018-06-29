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Araştırmalarda en zeki kuş türü kargalar oldu

Bilim adamlarının yiyecek otomatıyla yaptığı test, kuş türlerinin en zekisinin kargalar olduğunu ortaya koydu.

AA | 29.06.2018 - 16:08..
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Fransız Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da vahşi kuşlar üzerine çalışmalar yapılan bir koruma merkezinde, bazı kargalar yiyecek otomatının nasıl çalıştığını çözdü.

Araştırmacılar, kargaların bir süre sonra önlerine bırakılan kağıdı otomatın para bölümüne sokarak yiyecek almayı başardığını gözlemledi.

YAPILAN DENEYİ ANLATTI

Cambridge Üniversitesi'nden Sarah Jelbert, "Kargalar için kutu şeklinde bir yiyecek otomatı hazırladık. Kutunun üstüne altında et parçaları sakladığımız taşlar ve kağıtlar koyduk. Daha sonra kargalara, taşlarla kağıtları makine üstündeki bir deliğe atmayı öğrettik. Böylece makineden yiyecek alabiliyorlardı. Kargalar sistemi çözdükten sonra testi biraz daha zorlaştırdık ve deliğe sığmayacak kadar büyük büyük kağıtlar attık." ifadelerini kullandı.

Araştırmalarda en zeki kuş türü kargalar oldu

Jelbert, kargaların bu kez de kağıtları gagalarıyla parçalayarak otomatı çalıştıracak boyuta getirip yine yiyecek almayı başardığını belirtti.

KARMAŞIK MEKANİZMALARI ÇÖZEBİLİYORLAR

Testlere tabi tutulan kargaların yarısının karmaşık mekanizmaları çözmeyi başardığı aktarıldı.

SONUÇLAR KARGALARIN EN ZEKİ OLDUĞUNIU İSPATLIYOR

Yiyecek otomatı testinin kargalar üzerinde yapılan en yeni ve en ileri düzey test olduğu, sonuçların kargaların kuş türlerinin en zekisi olduğunu ispatladığı kaydedildi.

Araştırma, "Nature Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

Araştırmalarda en zeki kuş türü kargalar oldu

Araştırmalarda en zeki kuş türü kargalar oldu

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