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Kuşu Köyü'ne müjdeli haber geldi sandık yolu açıldı

Beldelerinin köye dönüştürülmesini boykot ederek son 5 seçimde sandığa gitmeyen Kuşu Köyü, mahkeme kararıyla yeniden belde statüsünü kazandı

25.02.2017 - 23:59
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Kuşu Köyü'ne müjdeli haber geldi sandık yolu açıldı

Kuşu Muhtarı Feridun Aktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuşu'nun  3 yıl önce yapılan değişiklikle belde statüsünü kaybederek köye dönüştürüldüğünü  hatırlattı. Kuşu'nun yeniden belde olması için hukuki mücadele başlattıklarını belirten Aktay, şöyle konuştu:

"DEVLETİMİZE KÜSMEDEN, DARILMADAN MÜCADELE VERDİK"

"Bugün itibariyle yaklaşık 3 yıldan beri verdiğimiz hukuki mücadeleyi  kazandık. Ankara Bölge İdare Mahkemesi bizi haklı görerek Kuşu'nun yeniden belde olmasına karar verdi. Yaşanan bu son gelişme belde halkını sevince boğdu. Verdiğimiz hukuki mücadele ve demokratik tepkilerle devletimize küsmeden, darılmadan kendimize yakışan şekilde bir mücadele verdik. Şükürler olsun bugün bu  mutlu sonuca ulaştık."

"16 NİSAN'DA OY KULLANACAĞIZ"

Aktay, İçişleri Bakanlığının mahkeme kararını uygulamasının ardından  Kuşu Belediyesinin yeniden hizmet vermeye başlayacağına işaret ederek "Belde halkı olarak 3 yıldan beri hiçbir seçimde oy kullanmamıştık. İnşallah 16 Nisan'da  yapılacak referandumda oy kullanacağız." dedi.

Kuşu Köyü'ne müjdeli haber geldi sandık yolu açıldı

SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE BİN 364 KİŞİ VAR

Seçmen kütüğüne kayıtlı bin 364 kişinin bulunduğu Kuşu, 30 Mart  2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne kadar belde statüsündeydi. Bu  seçim öncesi yapılan düzenleme gereği belde statüsü iptal edilen Kuşu, 31 Mart  2014 itibarıyla köye dönüştürülerek Simav'a bağlandı.

BOYKOT 30 MART 2014'TE BAŞLADI

Buna tepki göstererek 30 Mart 2014'te sandığa gitmeyen seçmenler, aynı  tavrı 1 Haziran 2014'te tekrarlanan muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi, 10  Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanı seçimi ve 7 Haziran ile 1 Kasım'da yapılan genel  seçimlerde de sürdürmüştü. Kuşu köyü muhtarlığına ise Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay  atanmıştı.

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