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Kuşu kurtaran çobanın elleri kesildi

Ağrı'da elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir'in elleri kesildi.

24.10.2017 - 11:10
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Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu Köyü yakınlarında meydana gelen olayda, köyde çobanlık yapan Ramazan Taşdemir, her sabah olduğu gibi yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü.

AKIMA KAPILDI

Hemen direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, direkten inerken, belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı.

Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, olay yerine çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi.

Kuşu kurtaran çobanın elleri kesildi

Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

AMELİYATA ALINDI

Doktorların, genç yaşta sakat kalmaması için büyük uğraş sarf ettiği Taşdemir, ameliyata alındı. Anne Fatma ve baba Mehmet Taşdemir ile çobanın kardeşleri ve akrabaları, ameliyathane önünde, gözyaşları içinde bekledi.

Kuşu kurtaran çobanın elleri kesildi

Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası Taşdemir'in üçüncü derece yanık elleri, dirsek altından kesildi. Yanık Servisi Bölümü Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk, "Her iki el de çok kötü durumdaydı. Genç yaşta sakat kalmaması için çok uğraş verdik; ama yapacak başka bir şey kalmamıştı ve ameliyatla her iki elini de dirsek altından kesmek zorunda kaldık." dedi.

"KUŞUN KANADINI KURTARIRKEN, KENDİSİ KANATSIZ KALDI"

Ameliyathane önünde oğlunu bekleyen 5 çocuk annesi Taşdemir, "Yavrum, kolsuz, kanatsız kaldı" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi. Oğlunun bugüne kadar bir karıncayı bile incitmediğini söyleyen Taşdemir, "Çobanlıkta son günüydü. İstanbul'a gidecekti; ama olmadı. Kuşun, elektrik teline takılan kanadını kurtarırken, kendisi kolsuz, kanatsız kaldı. Ölene kadar ben, kendisine kol kanat olurum; ama onu zor bir yaşam bekliyor." diye konuştu.

Kuşu kurtaran çobanın elleri kesildi

Oğlu sakat kaldığı için çok üzgün ve çaresiz olduğunu söyleyen 53 yaşındaki baba Taşdemir ise "Hastanedeki tüm doktorlar, oğlum için seferber oldu; ama kurtaramadılar. Oğlumun yaraları, çok derindi. Kemiği bile yanmıştı. Artık bu şekilde yaşamaya çalışması için elimizden geleni yapacağız." dedi

Kuşu kurtaran çobanın elleri kesildi


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