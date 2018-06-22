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Kuşu kurtarırken kollarını kaybeden gençten iyi haber

Ağrı’da bir güvercini kurtarmak isterken, yüksek gerilim hattına kapılarak iki kolunu kaybeden genç, kollarına protez takılması için gün sayıyor.

İHA | 22.06.2018 - 11:45..
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Diyadin ilçesimde bir güvercini kurtarmak isterken yüksek gerilim hattına kapılan ve iki kolunu kaybeden çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, 9 ay sonra köyü Gülbuldu’ya döndü. Arkadaşlarıyla köyünü gezen Taşdemir, ölümden döndüğü yere gitmedi.

Çok sevdiği güvercinlerle vakit geçiren Ramazan’a annesi Fatma Taşdemir kol kanat oldu.

Kuşu kurtarırken kollarını kaybeden gençten iyi haber

YARALARI İYİLEŞİRSE PROTEZ TAKILACAK

Ramazan Taşdemir, sağlık kontrolü için 9 Temmuz’da Ankara’ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeniden gidecek. Eğer o güne dek yaraları iyileşirse protez takılacak.

"HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

Ramazan Taşdemir, kollarına protez takılması için yeniden yardım talebinde bulunarak, "O gün kollarımı kaybetmeme neden olan güvercini kurtardığım için hiç pişman olmadım." dedi.

Kuşu kurtarırken kollarını kaybeden gençten iyi haber

"GÜVERCİNLERİMLE VAKİT GEÇİRMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Ramazan, "Annemin ‘yavrum kolsuz kanatsız kaldı’ sözlerini daha sonra gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok etkilenmiştim. Hastanede kaldığımız süre hem benim için hem de ailem için çok zor oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere bana tüm Türkiye sahip çıktı. Hastanede bana çok iyi baktılar. Ancak hiçbir yer insanın evi gibi olmaz. Evimizden ayrı kaldığım sürede en çok annemi özlemiştim. Köye geldiğimde ilk ona koştum. Annem benim kolum kanadım. Tek başıma yürüyorum. Eskiden tek başıma yürümekte zorlanıyordum. Annem beni tutuyor, bana kol kanat geriyor. Evde güvercinlerim var. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum." diye konuştu.

Kuşu kurtarırken kollarını kaybeden gençten iyi haber

"HERKES YARDIMCI OLMAK İÇİN BİZE SÖZ VERDİ"

Ramazan’ın babası Mehmet Taşdemir de, "Ramazan, sağlık kontrolü için 9 Temmuz’da Ankara’ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeniden gidecek. Eğer o güne dek yaraları iyileşirse protez takılacak. Herkes bize yardımcı olmak için söz verdi. İnşallah Ramazan protezlerine kavuşacak." dedi.

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