taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1581
Euro
7.1689
Altın
1194.32
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.904

Kusursuz bir uçuş deneyimi için: Havada Kalan Sorular

Şimdi kemerlerinizi bağlayın, arkanıza yaslanın ve gökyüzünün tadını çıkartırken aklınıza takılanları öğrenmek için Havada Kalan Sorular'a başlayın…

Özel İçerik | 14.09.2018 - 15:21..
  1. Haberler
  2. Kitap

Havada Kalan Sorular

Uçak korkusu olan en az bir tanıdığınız vardır. Yoksa o kişi siz misiniz? Kafanızdaki her bir soruya yanıt bulmak, uçuşun keyfini çıkarmak için şimdi kemerlerinizi bağlayın ve koltuklarınızı dik konuma getirin.

İyi uçuşlar…

Havada Kalan Sorular - Menderes Çakıcı

(Menderes Çakıcı)

HAVADA KALAN SORULAR

"Pilot acil durumlarda arkadaki yolcuyu düşünür mü?

Hava boşluğu nedir?

Kanatlarımız kırılır mı?

Uçağın tüm motorları durabilir mi? Durursa ne olur?

Neden uçuş boyunca kemerlerimiz bağlı kalmalıdır?"

Buna benzer ne çok sorumuz var, değil mi? Bu kitap işte kafanızdaki tüm sorulara yanıt vermek ve sizi daha bilinçli kılmak adına yazıldı. Henüz uçmadıysanız, düşüncesi bile size uzaksa Havada Kalan Sorular'ı okurken siz de uçuş keyfini yaşamak isteyeceksiniz. Havada Kalan Sorular kitabı yolculuğunuz sırasında da sadık bir dost olacak.

Havada Kalan Sorular - Menderes Çakıcı

Havada Kalan Sorular

Menderes Çakıcı

Efil Yayınevi Yayınları

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

448
Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

134
Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

0
Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

81
Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

149
Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

63
Terörist Yusuf Nazik sorguda

Terörist Yusuf Nazik sorguda

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM