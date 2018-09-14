Kusursuz bir uçuş deneyimi için: Havada Kalan Sorular

Uçak korkusu olan en az bir tanıdığınız vardır. Yoksa o kişi siz misiniz? Kafanızdaki her bir soruya yanıt bulmak, uçuşun keyfini çıkarmak için şimdi kemerlerinizi bağlayın ve koltuklarınızı dik konuma getirin.

İyi uçuşlar…

(Menderes Çakıcı)

HAVADA KALAN SORULAR

"Pilot acil durumlarda arkadaki yolcuyu düşünür mü?

Hava boşluğu nedir?

Kanatlarımız kırılır mı?

Uçağın tüm motorları durabilir mi? Durursa ne olur?

Neden uçuş boyunca kemerlerimiz bağlı kalmalıdır?"

Buna benzer ne çok sorumuz var, değil mi? Bu kitap işte kafanızdaki tüm sorulara yanıt vermek ve sizi daha bilinçli kılmak adına yazıldı. Henüz uçmadıysanız, düşüncesi bile size uzaksa Havada Kalan Sorular'ı okurken siz de uçuş keyfini yaşamak isteyeceksiniz. Havada Kalan Sorular kitabı yolculuğunuz sırasında da sadık bir dost olacak.

Havada Kalan Sorular

Menderes Çakıcı

Efil Yayınevi Yayınları

S.: 336

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Damla Karakuş

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