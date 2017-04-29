Kut-ül Amare zaferinin 101. yıldönümü

29 Nisan, Osmanlı İmparatorluğu’nun son büyük askeri zaferi, Kut’ül Amare’nin yıldönümü. İngiltere, 1916'daki bu savaşta tarihinin en büyük mağlubiyetlerinden birini yaşadı.

İngiliz yazar Patrick Sawer, Türklerin İngilizleri Kutl-ül Amare'de nasıl yendiğine dair yazısında, İngiliz arşivlerinden çıkan fotoğraflar var.

Savaş günlerinden ilk kez ortaya çıkan görüntüleri de paylaşan İngiliz yazar, Kut-ül Amare Kuşatması'nda Türklerin İngilizleri nasıl bozguna uğrattığını yazdı.

Osmanlı'nın Kut'ül Amare zaferi İZLE

İNGİLİZ ASKERLERİNE TÜRK DARBESİ

Kasım 1915'te İngilizlerin Ortadoğu'daki petrol kaynaklarını korumak için ilerlediğini hatırlatan Sawer, Kut-ül Amare Kuşatması'nda yaklaşık 10 bin İngiliz askerinin güçlü Türk askerleri karşısında ağır bir yenilgi aldığını söyledi.

ATLARINI YEMEK ZORUNDA KALDILAR

Olayı görüntülerle anlatan yazar, İngiliz askerlerinin Türklere karşı aldığı yenilgiden sonra ellerindeki her şeyini kaybettiğini ve atlarını yemek zorunda kaldıklarını belirtti.

TÜRK ORDUSUNUN YOĞUN ATIŞLARI

Kuşatmada yer alan bir İngiliz askerinin günlüğünden notlar paylaşan İngiliz yazar, aç kalan İngiliz askerlerine uçaklarla gıda yardımı yapıldığını ancak Türklerin yoğun atışlarından dolayı bu yardımların askerlere ulaşamadığını söyledi.

İNGİLİZ ASKERLERİ PİRELENDİ

Günlüklerde İngiliz askerlerinin at etlerinin nasıl yediğini aktaran Sawer, askerlerin pirelendiğini ve kötü şartlara dayanamadığı için Türk ordusuna esir olarak teslim olduğunu yazdı.