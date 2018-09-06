Kütahya Valisi'nden lüks minibüs açıklaması

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, lüks makam minibüsüyle ilgili açıklama yaptı.

Nayir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

"Son günlerde öne çıkan haber ve yorumlarda, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresinin bir aracına ait olarak şahsıma yönelik ithamlarda bulunulması nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.





"31 YILDIR TASARRUFLU OLDUĞUM BİLİNİR"

31 yıldır yürüttüğüm, Mülki İdare Amirliğim boyunca, görev yaptığım çeşitli yerlerde hizmetinde bulunduğum vatandaşlarımız ve birlikte çalıştığım arkadaşlarım kamu kaynaklarının hesaplı ve tasarruflu kullandığım hususunu önceliklendirdiğimi bilirler.

"SÖZ KONUSU MİNİBÜS 2014 MODEL"

Valiliğimizin kullanımında bulunan makam aracımız 2008 modeldir. Bahse konu araç ise İl Özel İdaremize ait 2014 model minibüs bir araçtır.





"DEVLET BÜYÜKLERİNİN ZİYARETİNDE ARAÇ EKSİKLİĞİ VARDI"

İlimiz sınırları içerisinde, gerek heyet çalışmaları gerekse Devlet Büyüklerinin ziyaretleri esnasında hizmete özel kullanılan bu tür bir aracın eksikliği dolayısıyla, anılan zamanlarda diğer kurumlara ait minibüs kullanılmaktaydı.





"60 BİN LİRA BEDELLE İHALE EDİLDİ"

Müteaddit defalar görev çakışması yaşandığından yeni bir araç alınması yerine İl Özel İdaremize ait bu aracın hizmete hazır hale getirilmesi için 19.04 2018 tarihinde başlatılan süreçle, 60.000 Türk Lirası karşılığı ihale edilip, 20.07.2018 tarihinde teslim alınmıştır.

"FEVKALADE ÜZÜLDÜM"

Bu meseleyi, hem hizmetlerin yürütülmesi hem de tasarruf açısından değerlendirmişken kamuoyuna bu salik ile yansıması Devletine ve Milletine karşı sorumlu bir kişi olarak beni fevkalade üzmüştür.

Ahmet Hamdi NAYİR Kütahya Valisi"