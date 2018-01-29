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Kütahya’da 1 yılda 9 bin 446 konut satışı

Kütahya'da konut satışı 2017 yılında yüzde 8,2 artarak 9 bin seviyelerine ulaştı. Buna göre; Kütahya en fazla konut satışı yapılan altıncı il oldu.

İHA | 29.01.2018 - 08:59..
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, Kütahya’da 2017 yılında konut satışlarının yüzde 10,1 artarak 9 bin 446 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

KONUT SATIŞI YÜZDE 8,2 ARTTI

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2016 yılında Kütahya ilinde 8 bin 578 olan toplam konut satışının, 2017 yılında yüzde 10,1 artarak 9 bin 446, yine 2016 yılında 2 bin 486 olan ipotekli konut satışının 2017 yılında yüzde 8,2 artarak 2 bin 855 olarak gerçekleştiğini söyledi.

KÜTAHYA EN FAZLA KONUT SATIŞI YAPILAN 6'INCI İL

Akyol, “2017 yılında Kütahya ili, ülkemizde en fazla konut satışı yapılan ve en fazla ipotekli konut satışı yapılan 31.il konumundadır. 2017 yılında ülkemizde yapılan toplam konut satışlarının binde 7’si ve ipotekli konut satışlarının binde 6’sı Kütahya ilinde gerçekleşmiştir.

Kütahya ili, 9 bin 446 konut satışı ile Ege Bölgesinde en fazla konut satışı yapılan 6. il konumundadır” dedi.

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