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Kütahya'da 10 araç birbirine girdi

Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

DHA | 22.12.2016 - 01:06
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Kaza Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 10'uncu kilometresindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Buzlama nedeniyle kayıp yolu kapatan 42 S 9485 plakalı TIR'a 64 NB 183 plakalı kamyon çarptı. Arkadan gelen 2 hafif ticari araç ile 6 otomobil de birbirine girdi. Kazada 4 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da 10 araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'da 10 araç birbirine girdi

Kütahya'da 10 araç birbirine girdi

Kütahya'da 10 araç birbirine girdi

Kütahya'da 10 araç birbirine girdi

Kütahya'da 10 araç birbirine girdi

Kütahya'da 10 araç birbirine girdi

Kütahya'da 10 araç birbirine girdi

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