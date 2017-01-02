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Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda bir aracın kapıları ve bagajındaki gizli bölmeleri içerisine konulmuş 40 paket halinde 12 kilo esrar ele geçirildi.

DHA | 02.01.2017 - 03:16
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Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonda, Afyonkarahisar istikametinden gelmekte olan 55 VE 919 plakalı hafif ticari araç kent merkezi girişinde durduruldu.

Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi

GİZLİ BÖLMELERE YERLEŞTİRİLMİŞ 40 PAKET UYUŞTURUCU

Polisler aracı Çevik Kuvvet Şubesi garajına götürdü. Burada yapılan aramada aracın kapı ve bagajındaki gizli bölmelere yerleştirilmiş toplam 12 kilo ağırlığında 40 paket esrar maddesi bulundu.

Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi

Araç sürücüsü 58 yaşındaki Gürcan Özaltan gözaltına alındı. Özaltan'ın Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinden İzmir'e gitmek isterken Kütahya'da yakalandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi

Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi



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