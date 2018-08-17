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Kütahya'da 12 yaşındaki çocuk düştüğü gölette boğuldu

Simav ilçesine bağlı Eğdemir köyünde, arkadaşlarıyla gezi için gittiği gölete düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA | 17.08.2018 - 03:00..
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Eğdemir Köyü Muhtarı Yaşar Korkmaz, orman içindeki Yangın göletine arkadaşları ile birlikte gezmeye giden Uğur Çakmak’ın, serinlemek için ayaklarını gölete soktuğu sırada kayarak içine düştüğünü ve boğularak hayatını kaybettiğini ifade etti.

Korkmaz, “Köyümüz halkından Hüseyin Çakmak’ın torunu Uğur Çakmak, tatilini geçirmek üzere İstanbul’dan dedesinin yanına Eğdemir köyüne gelmişti. Bugün saat 17.30 sularında köy çevresinde arkadaşlarıyla gezmeye çıkmış, orman işletmesine ait Yangın göletine serinlemek üzere girmek isterken, naylon kaplı zeminden kayarak gölete düşüyor ve boğularak hayatını kaybediyor” dedi.

KÜÇÜK UĞUR'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Alınan bilgiye göre, AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonunda Uğur Çakmak’ın cansız bedenine ulaşıldı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Çocuklarının ölüm haberini alan baba Selim Çakmak ve anne Süla Çakmak’ın İstanbul’dan yola çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'da 12 yaşındaki çocuk düştüğü gölette boğuldu

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