Kütahya'da 177 cam kimyasal madde bulundu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Harun A.'nın Cedit Mahallesi'ndeki ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada, atlara doping olarak verildiği belirtilen 177 cam tüpte kimyasal madde, 4 şişe kaçak viski, 36 gram esrar tohumu ile bir şırınga ele geçirildi. Yetkililer atlara doping olarak verilen kimyasal maddenin değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, bunların kaçak olarak insanlarda botoks uygulamasında ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığını belirtti.

Gözaltına alınan Harun A.'nın sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.





