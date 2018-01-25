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Kütahya'da 177 cam kimyasal madde bulundu

Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda, 2 milyon lira değerinde olan ve atlara doping olarak verildiği belirtilen 177 cam tüpte kimyasal madde ele geçirildi.

DHA | 25.01.2018 - 07:52..
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Harun A.'nın Cedit Mahallesi'ndeki ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Kütahya'da 177 cam kimyasal madde bulundu

Yapılan aramada, atlara doping olarak verildiği belirtilen 177 cam tüpte kimyasal madde, 4 şişe kaçak viski, 36 gram esrar tohumu ile bir şırınga ele geçirildi. Yetkililer atlara doping olarak verilen kimyasal maddenin değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, bunların kaçak olarak insanlarda botoks uygulamasında ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığını belirtti.

Kütahya'da 177 cam kimyasal madde bulundu

Gözaltına alınan Harun A.'nın sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kütahya'da 177 cam kimyasal madde bulundu

Kütahya'da 177 cam kimyasal madde bulundu

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